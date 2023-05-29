Чин освящения храма Армянской Апостольской Церкви посетил священник из Хабаровска Фото: епархия Хабаровска

Протоирей Георгий Сивков, настоятель Спасо-Преображенского кафедрального собора, стал участником освящения храма Святой Армянской Апостольской Православной Церкви «Святого Григория Просветителя». Торжественная церемония прошла 27 мая. Его провел архиепископ Езрас, глава Российской и Ново-Нахичеванской епархии.

Этот храм считается одной из самых старых на Дальнем Востоке христианских церквей. Впервые христианство стало государственной религией именно в Армении. Она приняла его первой в мире около двух тысяч лет назад - еще в 301 году.

- Этот строящийся храм станет не только местом молитвы, но и символом братской любви между нашими народами. Россия давно стала второй родиной для многих армян. Пусть Всевышний Господь подарит вам неиссякаемую жажду служения добру, а нашим людям – совместную молитву, нерушимый мир и радость, – сказал архиепископ Езрас.

В конце церемонии между священниками прошел обмен подарками. Отец Георгий подарил архиепископу Езрасу панагию с образом «Покрова» Пресвятой Богородицы. В ответ он получил святую икону «Рождества Христова».

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