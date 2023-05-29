Женщина пострадала в аварии в Магадане Фото: МВД Магаданской области

В Магадане 29 мая около дома №13 по улице Парковой произошла авария. Сообщение о дорожно-транспортном происшествии поступило в ГИБДД.

Виновницей аварии стала 41-летняя женщина на Toyota Ipsum. Автоледи выехала на перекресток Парковой и проспекта Карла Маркса на красный сигнал светофора и влетела во внедорожник Toyota Land Cruiser. Им управлял 69-летний мужчина.

Не обошлось без пострадавших. Травмы получила 49-летняя пассажирка легкового автомобиля. К счастью, повреждения оказались не серьезными: на месте ей помогли медики и отпустили домой.

Инспекторы организовали проверку. Им предстоит узнать все обстоятельства случившейся аварии.

Напомним, в Еврейской автономной области автомобиль вылетел на встречку. В итоге произошло лобовое столкновение, в результате которого травмы получил ребенок. Выяснилось, что водитель-виновник не справился с управлением.

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