«Парту Героя» открыли в школе Хабаровского края Фото: администрация Верхнебуреинского района

Еще одна «Парта Героя» появилась в школе Хабаровского края. Ее открыли в учебном заведении Верхнебуреинского района.

- Ученический стол носит имя участника специальной военной операции, выпускника образовательного учреждения Рустама Салиева, - рассказали в администрации района.

Рустама Салиева призвали на службу в прошлом году. Тогда его распределили в Луганскую народную республику, где он и защищал страну, выполняя военные задачи в качестве командира машины боевой мотострелкового отделения. Во время одной из миссий он погиб.

Указом Владимира Путина Рустам Салимжонович Салиев награжден орденом Мужества посмертно. В мероприятии по открытию парты приняла участие мама Героя, Наркиз Гумировна Салиева.

Напомним, в Биробиджане в честь мобилизованных прошел благотворительный спортивный фестиваль. На нем удалось собрать больше 200 тысяч рублей.

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