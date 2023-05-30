Сроки выдачи разрешения на строительство сократили до пяти дней в Хабаровском крае Фото: минстрой Хабаровского края
Совсем недавно получить разрешение на строительство или ввод объекта в эксплуатацию в Хабаровском крае можно было за 10 дней, а до этого нужно было ждать целый месяц. Теперь сроки этих процедур сократились вдвое - до пяти дней. Всего за год региональный минстрой полностью пересмотрел порядок получения разрешений. Некоторые из них вообще отменили. Теперь не нужно получать порубочный билет и ордера на проведение земляных работ.
- Сокращены сроки также и на получение градостроительного плана земельного участка с 30 до 11 рабочих дней. Госэкспертиза проектной документации ускорена с 90 дней до 42 рабочих дней, а для жилых объектов - до 20 рабочих дней. Публичные слушания по градостроительной документации сокращены с 90 до 30 дней, - рассказали в минстрое Хабаровского края.
Многие услуги в сфере строительства можно получить через Единый портал госуслуг и региональный портал «Услуги27». Среди них - разрешения на стройку, ввод объекта в эксплуатацию, уведомление о планируемом строительстве и другие.
Напомним, в 2023 году в Хабаровском крае стартуют 58 строек. Внимание властей будет уделено завершению долгостроев и появлению новых социально значимых объектов.
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