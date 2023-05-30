Найти работу на лето предложили школьникам Хабаровского края

Найти работу на лето предложили школьникам Фото: комитет по труду и занятости населения Хабаровского края
Школьники в возрасте 14-18 лет могут найти работу на время летних каникул. Уже с июня многие старшеклассники станут разнорабочими, подсобными и рабочими по комплексному обслуживанию зданий, библиотекарями, фасовщиками, комплектовщиками. В 2023 году помощь в трудоустройстве ребятам оказывают не только муниципальные учреждения, но и частные компании.
- В первую очередь на работу принимают тех, кто находится в трудной жизненной ситуации: сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, подростки из многодетных, неполных и малообеспеченных семей, находящиеся в социально опасном положении, - рассказали в правительстве Хабаровского края.
26 мая в Хабаровском технологическом колледже прошла ярмарка вакансий. Подростки получили больше 100 предложений от 20 работодателей. Также для поиска работы можно обращаться в центры занятости населения по месту жительства.
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