Приморца задержали за попытку распространения наркотиков в Хабаровске Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Хабаровске задержали 24-летнего жителя Уссурийска. Мужчина пытался распространять синтетический наркотик на территории краевого центра.

В начале года он приехал в Хабаровск со знакомым. Мужчина планировал продавать наркотики местным жителям, но приятелю об этом не рассказал: уточнил только, что хочет здесь работать.

- Со слов злоумышленника, выполняя инструкции неустановленного куратора в одном из мессенджеров, ему необходимо было забрать из постамата транспортной компании крупную партию наркотика для дальнейшего сбыта. В сообщении было указано месторасположение постамата и код от ячейки, в которой находилась посылка с наркотиком, - рассказали в УМВД России по Хабаровскому краю.

Приморца задержали как раз в тот момент, когда он доставал посылку. В ней было 468,5 грамма наркотика.

Парень рассказал, что уже занимался подобным в Уссурийске, оборудуя тайники с мелкими партиями. За работой следил куратор. В квартире, которую он снимал, полиция нашла реагент для изготовления запрещенного вещества массой 51,1 грамма.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.