Около 4,5 миллиона рублей перевели мошенникам пенсионеры из Хабаровского края Фото: Даниил ОПАРИН

Жертвами аферистов стали три пенсионера из Хабаровского края. Они отдали мошенникам почти 4,5 миллиона рублей.

Так, 75-летней жительнице краевой столицы позвонили и сказали, что бонусы программы лояльности банка нужно перевести на другой счет. Женщина продиктовала собеседнику коды из приходивших сообщений. Зачем они нужны, пенсионерка не знала.

- В реальности никакие бонусы аферисты переводить не собирались. Они получили доступ к мобильному банковскому сервису жертвы и похитили с ее счета порядка 1,2 миллиона рублей, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

67-летняя женщина поверила, что на ее имя хотят взять кредит. Она оформила займ и перевела деньги по указанным реквизитам. Этой схеме поверила и 68-летняя женщина, которая отдала преступникам 1,8 миллиона рублей.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.