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НовостиПроисшествия30 мая 2023 7:59

Около 4,5 миллиона рублей перевели мошенникам пенсионеры из Хабаровского края

Их ищет полиция
Василина ВАСИЛЬЕВА
Около 4,5 миллиона рублей перевели мошенникам пенсионеры из Хабаровского края

Около 4,5 миллиона рублей перевели мошенникам пенсионеры из Хабаровского края

Фото: Даниил ОПАРИН

Жертвами аферистов стали три пенсионера из Хабаровского края. Они отдали мошенникам почти 4,5 миллиона рублей.

Так, 75-летней жительнице краевой столицы позвонили и сказали, что бонусы программы лояльности банка нужно перевести на другой счет. Женщина продиктовала собеседнику коды из приходивших сообщений. Зачем они нужны, пенсионерка не знала.

- В реальности никакие бонусы аферисты переводить не собирались. Они получили доступ к мобильному банковскому сервису жертвы и похитили с ее счета порядка 1,2 миллиона рублей, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

67-летняя женщина поверила, что на ее имя хотят взять кредит. Она оформила займ и перевела деньги по указанным реквизитам. Этой схеме поверила и 68-летняя женщина, которая отдала преступникам 1,8 миллиона рублей.

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