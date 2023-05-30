Около 4,5 миллиона рублей перевели мошенникам пенсионеры из Хабаровского края
Фото: Даниил ОПАРИН
Жертвами аферистов стали три пенсионера из Хабаровского края. Они отдали мошенникам почти 4,5 миллиона рублей.
Так, 75-летней жительнице краевой столицы позвонили и сказали, что бонусы программы лояльности банка нужно перевести на другой счет. Женщина продиктовала собеседнику коды из приходивших сообщений. Зачем они нужны, пенсионерка не знала.
- В реальности никакие бонусы аферисты переводить не собирались. Они получили доступ к мобильному банковскому сервису жертвы и похитили с ее счета порядка 1,2 миллиона рублей, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.
67-летняя женщина поверила, что на ее имя хотят взять кредит. Она оформила займ и перевела деньги по указанным реквизитам. Этой схеме поверила и 68-летняя женщина, которая отдала преступникам 1,8 миллиона рублей.
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