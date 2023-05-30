О расселении людей в поселке Берлин рассказал губернатор Хабаровского края Фото: правительство Хабаровского края

К губернатору Хабаровского края обратились жители поселка Берлин. Они спросили, будет ли продолжена долгожданная работа по расселению из аварийных домов.

- Будет. В этом году даем еще 100 миллионов, пока всех не расселим. Отселили около 100 человек, осталось расселить еще 200. Мы даем деньги по субсидии, их можно потратить только на это. Страшное дело, что там творится. Это вредное дело для здоровья, - рассказал губернатор.

Переселить жителей пообещали до конца 2024 года. Михаил Дегтярев понадеялся, что увидит в прямом эфире снос этих барков.

Напомним, сегодня, 30 мая, губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев проводит прямой эфир в социальных сетях. Посмотреть его можно на личных страницах губернатора во «Вконтакте», «Одноклассниках» и Telegram, а также в официальных группах правительства Хабаровского края во «Вконтакте» и «Одноклассниках».

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