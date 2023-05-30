Михаил Дегтярев рассказал о павильонах на площади Ленина в Хабаровске

В Хабаровске на площади Ленина появились новые павильоны. Жителей региона интересует: для чего они нужны. Ответ на этот вопрос дал губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев.

- Там построены два больших павильона. Разыграли на конкурсной основе. В одном победило трио наших профессиональных спортивных клубов – «Амур», «СКА-Нефтяник» и «СКА-Хабаровск». И теперь там можно купить так называемый мерч, сувениры, одежду наших клубов. И это очень правильно, - сказал Дегтярев.

Напомним, сегодня, 30 мая, губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев проводит прямой эфир в социальных сетях. Посмотреть его можно на личных страницах губернатора во «Вконтакте», «Одноклассниках» и Telegram, а также в официальных группах правительства Хабаровского края во «Вконтакте» и «Одноклассниках».

Ранее губернатор рассказал о недостроях в Николаевском районе, креативной школе в Хабаровске и ответил на другие вопросы жителей.

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