Житель Хабаровского края снимется в фильме «Золото Умальты»

Хабаровчанин станет актером фильма «Золото Умальты». Об этом рассказал губернатор Михаил Дегтярев. История в картине связана с Хабаровским краем, с кражей золота, которая произошла 100 лет назад. В нем сыграют российские звезды, а снимет питерская студия.

- Съемки пройдут и у нас в крае этим летом. Будет набираться массовка, обязательно сыграет одну из ролей наш Денис Желтоухов – это актер академического музыкального театра, - рассказал губернатор.

По планам картина на широкий экран и киноплатформы выйдет осенью следующего года. В нем нет ни рубля из краевых средств, сюда вложен грант минкульта РФ и деньги спонсоров.

Напомним, сегодня, 30 мая, губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев проводит прямой эфир в социальных сетях. Посмотреть его можно на личных страницах губернатора во «Вконтакте», «Одноклассниках» и Telegram, а также в официальных группах правительства Хабаровского края во «Вконтакте» и «Одноклассниках».

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