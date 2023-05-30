Михаил Дегтярев передал привет жене солдата по его просьбе
К Михаилу Дегтяреву обратился мобилизованный солдат, который находится в составе батальона «Генерал Корф». Его зовут Александр, и он любит слушать местное патриотичное радио. Он попросил передать привет радиослушателям, записав голосовое сообщение своей жене в мессенджер.
Глава региона выполнил его просьбу.
- Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Говорит Михаил Дегтярев, губернатор Хабаровского края. Хочу передать вам слова поддержки с Дальнего Востока России, из Хабаровска. Я обращаюсь к местным жителям: мы благодарим вас за выбор жить вместе с Россией, вернуться в родную гавань, как говорил в свое время про Крым и Севастополь Владимир Путин. Я обращаюсь к нашим воинам, в том числе, из нашего хабаровского батальона «Генерал Корф». Спасибо вам за то, что выполняете свой долг по защите России и наших ценностей. Уверен, что победа будет за нами, - сказал губернатор.
Напомним, сегодня, 30 мая, губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев проводит прямой эфир в социальных сетях. Посмотреть его можно на личных страницах губернатора во «Вконтакте», «Одноклассниках» и Telegram, а также в официальных группах правительства Хабаровского края во «Вконтакте» и «Одноклассниках».
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