Почти год в поисках: исчезнувшего без следа мужчину ищут в Магадане

Полиция просит помощи в поиске пропавшего мужчины из Магадана Фото: УМВД России по Магаданской области

Полиция обратилась к жителям Магадана и области с просьбой помочь в поисках Петренко Анатолия Витальевича, пропавшего летом 2022 года. Последний раз мужчину видели 16 июля, и с тех пор никто не знает, где он находится.

- Сейчас Анатолию 49 лет. Среди особых примет - светло-русые волосы, глаза серого цвета, рост 160-174 сантиметра. У него худощавое телосложение и славянская внешность, - рассказали в УМВД по Магаданской области.

Всех жителей региона просят сообщить известную информацию о пропавшем и о его возможном местоположении по телефонам «102» или 8 964 238-54-38.

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