Исправила ошибку: женщина забрала дочь из детдома в Биробиджане

Мать подростка забрала из детдома дочь, заплатив 90 тысяч рублей в Биробиджане
Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ
Жительница Биробиджана накопила долг по алиментам на содержание дочери в размере 90 тысяч рублей. Свои обязанности женщина не исполняла, за что ее лишили родительских прав, а 15-летнюю девушку забрали в детдом.
Это заставило мать устроиться на работу. Она каждый месяц отдавала половину зарплаты, чтобы погасить долг. Выплатив 90 тысяч рублей, родительница подала иск в суд, потребовав отменить ограничение в родительских правах. Также она просила прекратить взыскание алиментов и вернуть дочь.
Биробиджанский районный суд рассмотрел обращение и удовлетворил требования матери. Когда решение суда вступило в силу, женщина забрала дочку домой.
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