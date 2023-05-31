Сергей Кравчук поздравил хабаровчан со 165-летием города
Фото: Администрация Хабаровска
Хабаровск был основан ровно 165 лет назад, 31 мая 1858 года. Тогда солдаты линейного Сибирского батальона под командованием капитана Якова Дьяченко основали военный пост для защиты российско-китайской границы. Сегодня же это большой и процветающий город на Дальнем Востоке, где живут добрые и отзывчивые люди. С праздником жителей города поздравил мэр Сергей Кравчук.
- Пять лет назад мы вместе с вами начали воплощать наши мечты в реальность. А нет ничего невозможного, если гореть идеей и идти к цели. Мы преобразили Хабаровск, наполнили смыслом пространства и просто создали комфорт. Спасибо, что верите! Вы - главные герои нашего города! - сказал Сергей Кравчук.
В честь праздника на площади возле Городского дворца культуры прошел танцевальный флешмоб. Представители городского штаба «Добровольцы Хабаровска», российского движения детей и молодежи, а также просто жители города продемонстрировали танец в сопровождении русской народной песни.
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