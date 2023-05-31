Михаил Дегтярев открыл Всероссийский форум «Здравница – 2023» в Хабаровске Фото: Егор Тимошенко

31 мая в «Платинум Арене» состоялось торжественное открытие XXII Всероссийского форума «Здравница-2023». На церемонии с приветственным словом выступил губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев.

- Наша цель - сделать Хабаровский край территорией здоровья. И мы готовы поддержать инвесторов, желающих участвовать в развитии санаторно-курортного кластера. Для этого у нас есть все условия: уникальная природа, богатый опыт и высокий спрос на новейшие технологии восстановительной и курортной медицины. Уверен, все предложения обязательно получат развитие, - сказал Михаил Дегтярев.

В 2023 году в форуме примут участие 3,5 тысячи человек. Это не только россияне, но и представители Республики Беларусь, Казахстана, Киргизии и Китая.

- Радует, что география форума расширяется и приближается к территориям, богатым природными и лечебными ресурсами. К ним относится и Хабаровский край. Уверен, что скоро он вернет себе статус курортного региона! - сказал Александр Разумов, президент Национальной курортной ассоциации.

Площадка будет работать до 2 июня. В рамках форума представят достижения санаторно-курортной отрасли, лечебного туризма и новые инвестиционные проекты.

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