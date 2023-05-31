Дожди пройдут в Хабаровске в День защиты детей 1 июня Фото: Дмитрий Ахмадуллин

1 июня хабаровчане будут отмечать День защиты детей. В городе пройдут десятки мероприятий и событий, но праздник может испортить дождливая погода. Точно так же случилось в День города, когда сотни людей были застигнуты врасплох нагрянувшим ливнем.

Вместе с дождем придет и похолодание. Несмотря на отсутствие сильного ветра, погода в Хабаровске 1 июня заставит жителей города достать теплые кофты. Ночью столбик термометра покажет +8…+10 градусов, а днем температура поднимется не выше +17.

Осадки испортят праздник жителям не только краевой столицы, но и всего региона. Чтобы не промокнуть, синоптики советуют брать с собой зонты на прогулку.

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