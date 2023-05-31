Дожди пройдут в Хабаровске в День защиты детей 1 июня
Фото: Дмитрий Ахмадуллин
1 июня хабаровчане будут отмечать День защиты детей. В городе пройдут десятки мероприятий и событий, но праздник может испортить дождливая погода. Точно так же случилось в День города, когда сотни людей были застигнуты врасплох нагрянувшим ливнем.
Вместе с дождем придет и похолодание. Несмотря на отсутствие сильного ветра, погода в Хабаровске 1 июня заставит жителей города достать теплые кофты. Ночью столбик термометра покажет +8…+10 градусов, а днем температура поднимется не выше +17.
Осадки испортят праздник жителям не только краевой столицы, но и всего региона. Чтобы не промокнуть, синоптики советуют брать с собой зонты на прогулку.
При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна
Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:
WhatsApp: +7 962-223-38-83
Почта: red.habkp@phkp.ru