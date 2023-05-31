Память основателей города почли в Хабаровске Фото: Администрация Хабаровска

31 мая Хабаровск празднует 165-й День рождения. В честь этого в городе прошли торжественные церемонии возложения цветов к памятникам основателей краевой столицы: Николаю Муравьеву-Амурскому, Якову Дьяченко и Ерофею Хабарову.

- Уважаемые жители и гости краевой столицы, поздравляю вас с Днем рождения Хабаровска, с его юбилеем! Благодаря общим усилиям наш город такой красивый, светлый и солнечный. Ему исполнилось всего 165 лет. В исторических мерках это мало, но мы знаем перспективы и возможности города. А главным его потенциалом и стимулом для развития являетесь вы, дорогие хабаровчане. С праздником! – сказал Игорь Михайловский, и.о. мэра Хабаровска.

К возложению цветов присоединились председатель гордумы Андрей Белоглазов, глава Центрального района Тамара Протопопова, почетные граждане, сотрудники мэрии, ветераны Великой Отечественной войны, представители Совета ветеранов Центрального района, учащиеся и военнослужащие. Жителей, которые принимают активное участие в организации социально значимых мероприятий, наградили Благодарностями мэра.

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