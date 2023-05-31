Аромасвечи подожгли стиралку, взрывались дезодоранты: в ЕАО женщина хотела расслабиться и чуть не сожгла квартиру

Причины трех пожаров выясняют спасатели в ЕАО Фото: МЧС ЕАО

В Еврейской автономной области дознаватели МЧС выясняют причины сразу трех пожаров. Они произошли в разных районах региона.

Так, 30 мая в 15:23 загорелась детская площадка по улице Первомайской в селе Биджан. В итоге огонь повредил пластмассовую горку, пострадавших нет. Возможной причиной возгорания стала детская шалость.

Спустя два часа специалисты работали в многоквартирном доме по улице Пионерской в Биробиджане. Там на балконе второго этажа загорелся ковер. Спасателей пришлось вызывать соседям, так как хозяев дома не было. В итоге уничтожены личные вещи, а балкон сильно закоптился. Наиболее вероятной причиной возгорания стала физика: преломление солнечного света через большую стеклянную бутылку.

Чуть не спалила квартиру женщина в селе Амурзет. Примерно в 10:20 она решила расслабиться и принять ванну. Включила музыку, разложила аромасвечи. Соседи услышали запах дыма и позвонили спасателям.

- Собственница квартиры на втором этаже принимала ванну, поставила на стиральную машину зажженные свечи и уснула. От пламени свечи стиральная машина загорелась, начали взрываться аэрозольные баллончики с бытовой химией. От сильного нагревания оплавилась труба водоснабжения, хлынувшая из нее вода затушила огонь, - рассказали в ГУ МЧС России по ЕАО.

Спасатели пролили помещение. Женщина получила ожоги лица, шеи и кистей рук. Медики оказали ей первую помощь, ехать в больницу она не захотела.

В итоге стиральная машина сгорела, водопроводная труба повреждена, а квартиру закоптило. С хозяйкой дома поговорили, решается вопрос о привлечении ее к ответственности.

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