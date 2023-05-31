Первые багги отправились на фронт из хабаровского края Фото: правительство Хабаровского края
Михаил Дегтярев, губернатор Хабаровского края, посетил производство багги «Ерофей». Высокопроходимая техника предназначена для нужд СВО.
Глава региона рассказал, что предприятие было создано практически с нуля. Постепенно оно выходит на заявленные в начале мощности. Это выпуск до 20 вездеходов в месяц. Для этого к концу года появится современный цех по сборке.
- Мы учли все пожелания военных, полученные в ходе испытания машины на полигонах ВВО. Свои замечания в январе дал и зампред правительства Юрий Трутнев. Изменения коснулись, прежде всего, ходовой части. Кроме того, теперь в Хабаровске находится производство почти всех деталей подвески, – рассказал Михаил Дегтярев.
Общие характеристики у машины усовершенствованы: облегчены капот и крылья для повышения проходимости, установлена противоосколочная броня на кабине.
По заказу хабаровского правительства, до конца года произведут еще 17 машин. Готовые автомобили передадут военным, добровольцам и росгвардейцам, которые сейчас находятся на спецоперации. Первые пять машин уже отправились в зону СВО.
При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна
Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:
WhatsApp: +7 962-223-38-83
Почта: red.habkp@phkp.ru