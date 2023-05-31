Первые багги отправились на фронт из хабаровского края Фото: правительство Хабаровского края

Михаил Дегтярев, губернатор Хабаровского края, посетил производство багги «Ерофей». Высокопроходимая техника предназначена для нужд СВО.

Глава региона рассказал, что предприятие было создано практически с нуля. Постепенно оно выходит на заявленные в начале мощности. Это выпуск до 20 вездеходов в месяц. Для этого к концу года появится современный цех по сборке.

- Мы учли все пожелания военных, полученные в ходе испытания машины на полигонах ВВО. Свои замечания в январе дал и зампред правительства Юрий Трутнев. Изменения коснулись, прежде всего, ходовой части. Кроме того, теперь в Хабаровске находится производство почти всех деталей подвески, – рассказал Михаил Дегтярев.

Общие характеристики у машины усовершенствованы: облегчены капот и крылья для повышения проходимости, установлена противоосколочная броня на кабине.

По заказу хабаровского правительства, до конца года произведут еще 17 машин. Готовые автомобили передадут военным, добровольцам и росгвардейцам, которые сейчас находятся на спецоперации. Первые пять машин уже отправились в зону СВО.

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