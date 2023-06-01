Дети-поджигатели: две девочки устроили большой пожар в Магаданской области

Две девочки устроили большой пожар Фото: ГУ МЧС России по Магаданской области

Два ребенка баловались с огнем и едва не спалили поселок. За детскую шалость придется отвечать родителям.

30 мая в спасательную службу потупил вызов. Жители поселка Усть-Омчуг рассказали о большом пожаре на улице Мира. Сотрудники МЧС на месте установили, что горит сухая трава на площади около 100 квадратных метров. Расчеты потушили огонь за три минуты, после чего к работе приступили дознаватели.

Понадобилось немного времени, чтобы вычислить поджигателей. Ими оказались две второклассницы. Так как девочки еще маленькие, чтобы нести ответственность за свой поступок, накажут их родителей. Им грозят большие штрафы.

В МЧС обратились к жителям Магаданской области с просьбой объяснить детям, что из-за игр с огнем могут пострадать жилые дома, могут погибнуть люди. Несовершеннолетних также могут поставить на учет в полиции.

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