Не хотела идти на работу: хабаровчанку осудят за ложный вызов полиции

Женщина пойдет под суд из-за «шуток» с полицией в Хабаровске Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Хабаровске задержали женщину, из-за которой в полицию поступила ложная информация об опасности. На этот шаг ее толкнуло нежелание подруги идти на работу.

В июне 2022 года владелец автосалона в Индустриальном районе обратился в полицию. Он сказал, что ему анонимно сообщили об опасности для персонала и клиентов компании. В автоцентр приехали правоохранители, сотрудники МЧС и взрывотехники. Проверка здания не подтвердила информацию.

Полиция принялась искать того, кто сообщил ложную информацию. Оказалось, что номер телефона звонившего зарегистрирован в Санкт-Петербурге. После выяснилось, что он принадлежит 21-летней хабаровчанке, которая временно жила в Питере. Когда она вернулась в Хабаровск, ее задержали.

Подозреваемая рассказала, что летом прошлого года приехала в краевую столицу, чтобы отметить день рождения. Вместе со знакомой она выпивала всю ночь, а наутро подруга попросила помочь найти причину, чтобы не идти на работу. Тогда женщина позвонила в автосалон и соврала об опасности. В тот же день она улетела в Санкт-Петербург.

- Раньше подозреваемая не имела проблем с законом. На нее завели уголовное дело по статье «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма», - рассказали в УМВД России по Хабаровскому краю.

Женщине грозит от трех до пяти лет лишения свободы. Сейчас она ждет суда под подпиской о невыезде.

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