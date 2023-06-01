ВЭБ.РФ: Две школы построят в Хабаровском крае в 2024 году

Две школы построят в Хабаровском крае в 2024 году Фото: Дмитрий СТЕШИН

В 2024 году в Хабаровском крае появятся две новые школы общей вместимостью 1,1 тысячи человек. ВЭБ.РФ направит на строительство 708 миллионов рублей. Одна из новых школ откроется в поселке Корфовский, а вторая - в Городе юности в районе улиц Комсомольской, Пионерской и Красноармейской.

- Строительство школ - приоритетное направление для ВЭБ.РФ. Объекты образования - важная часть инфраструктуры, без которой невозможно представить развитие городов. Строя школы, мы строим будущее, - сказал Юрий Корсун, зампред ВЭБ.РФ.

Еще одну школу на 800 мест построят в поселке Чегдомын. Ранее была подписана концессия на ее создание между правительством региона и ООО «ПроШкола».

ООО «ПроШкола» - концессионер, с которым субъекты и муниципальные образования могут заключать соглашения по созданию новых школ в рамках госпрограммы «Развитие образования» без конкурса.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.