Команда ТОГУ стала лучшей среди управленцев Хабаровского края Фото: Дальневосточный институт управления РАНХиГС

В Хабаровском крае подвели итоги регионального этапа национального чемпионата по стратегии и управлению бизнесом. Лучшей оказалась команда Тихоокеанского государственного университета (ТОГУ).

- Чемпионат по стратегии и управлению бизнесом - крупнейшая образовательная программа. Соревнования проходят более чем в 30 странах. Команды России шесть раз становились мировыми победителями. В прошлом году выиграла команда из государственных и муниципальных служащих. Поэтому управленцы из госсекотора могут наравне с бизнесом эффективно решать управленческие задачи, - сказал Вячеслав Шопенко, директор Института организационного развития и стратегических инициатив РАНХиГС.

Региональный этап чемпионата проходил в Краевом центре образования в Хабаровске. За победу боролись 20 команд, среди которых были представители «АСЗ», «Хабавиа», «Амурстали», «Региоснаба» и «Сбера», госслужащие, студенты, аспиранты, преподаватели и руководители учебных заведений. Победителем стала команда ТОГУ. В ее составе были аспиранты и студенты института экономики и управления.

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