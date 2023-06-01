Комиссия проверила площадки для мусора в Хабаровске Фото: министерство ЖКХ Хабаровского края

Представители регоператора и министерства ЖКХ создали комиссию, которую возглавила глава ведомства Анжелика Миронова. Накануне они осмотрели контейнерные площадки в Хабаровске, чтобы убедиться в эффективности работы службы по вывозу мусора.

С начала работы регоператора в краевой столице появились 1 022 площадки по сбору отходов. Поначалу были проблемы с вывозом мусора. В основном они возникали из-за неотработанных маршрутов. Техника не успевала объезжать все площадки, но со временем маршруты пересмотрели, и ситуация исправилась. Еще одна причина была в том, что управляйки создавали во дворах дополнительные площадки по сбору мусора, но не вносили их в единый реестр. Соответственно, регоператор не знал об их существовании и не вывозил отходы.

Сейчас работа выстроена. Новые площадки стали появляться у юрлиц, коммерческие и бюджетные организации начали узаконивать существующие и создавать новые места для сбора мусор, заключать договоры на вывоз отходов. Ежедневно на полигон в районе имени Лазо поступает более 500 тонн отходов, в пиковые нагрузки - до 600 тонн.

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