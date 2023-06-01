Амурский Утес возобновит работу в Хабаровске Фото: Правительство Хабаровского края

Во время прямой трансляции губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев объявил о планах восстановить «Амурский Утес». Работы начнутся уже в 2023 году.

Напомним, «Амурский Утес» - одна из достопримечательностей Хабаровска. Он перестал работать в 2016 году. Но сейчас власти края собираются вдохнуть в него новую жизнь. В будущем там расположится обновленная экспозиция Гродековского музея.

Кроме того, Михаил Дегтярев рассказал о развитии городской набережной. Со слов губернатора, около стадиона имени Ленина этим летом появятся спортплощадка и зона для семейного отдыха. Сейчас на этой территории активно ведется стройка.

Контролировать качество работ глава края поручил зампреду правительства по вопросам строительства Кериму Сунгурову и министру культуры Юрию Ермошкину.

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