Проекты законов о содержании животных обсудят в Хабаровске Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Хабаровчане могут принять участие в обсуждении проектов краевых законов о домашних животных. Они установят дополнительные требования к содержанию питомцев, выгулу и определят ответственность за нарушения правил их владельцами. Общественные обсуждения коснутся двух законопроектов:

- о содержании животных;

- об ответственности владельцев.

Слушания начались 29 мая и продлятся до 13 июня. Каждый может выразить свое мнение. Замечания и предложения хабаровчане могут направить на почту iapak@khv.gov.ru. Телефон для связи со старшим инспектором отдела правового обеспечения управления ветеринарии правительства Хабаровского края Ирины Пак: 31-19-63.

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