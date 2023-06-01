Теряя сознание, попросила помощи: восемь ударов ножом получила женщина в Хабаровском крае

Суд вынес приговор мужчине за покушение на убийство в Хабаровском крае Фото: Алексей БУЛАТОВ

49-летний житель поселка Датта, что находится в Ванинском районе, отправится за решетку после нападения на знакомую. Мужчина изрезал ее ножом во время ссоры.

Все произошло еще в декабре 2022 года. Тогда Иван (все имена изменены - прим. ред.) выпивал вместе со своей сожительницей Ольгой и ее подругой Светланой. Во время посиделок гражданские супруги поссорились. Мужчина то и дело кричал и матерился. Светлана вступилась за приятельницу, о чем сразу пожалела.

Иван вышел из себя и схватился за нож. В гневе он восемь раз ударил женщину в разные части тела. Светлана сопротивлялась до последнего. Она выхватила нож из рук агрессора и выбежала из квартиры. В подъезде она поняла, что теряет сознание. Женщина постучалась в соседскую дверь и попросила вызвать ей скорую.

- Медики успели оказать помощь и спасти пострадавшую. А мужчина был задержан полицией, - рассказали в прокуратуре Хабаровского края.

Ивана судили за покушение на убийство. Его приговорили к 6,5 годам колонии строгого режима. Кроме того, мужчина должен будет выплатить моральную компенсацию пострадавшей в размере 700 тысяч рублей.

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