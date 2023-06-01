Памятник первому русскому паровозу установят в сквере Хабаровска Фото: администрация Хабаровска

В Хабаровске идет реконструкция сквера по улице Промывочной. Именно его выбрали жители города в голосовании в прошлом году. На обновление 5,5 тысячи квадратных метров пространства потребуется 11,3 миллиона рублей.

- Хаотичные заросли, мусор, подозрительные компании, «народные тропы» - до недавнего времени это место напоминало о том, что когда-то здесь был сквер, лишь очень отдаленно. К слову, его и раньше включали в список объектов, нуждающихся в ремонте, но жителей в микрорайоне очень мало, поэтому достаточного для реконструкции числа голосов все никак не могло набраться. Но в прошлом году мы взялись за проблему все вместе, подключили местных активистов, общественников, к голосованию присоединились не только жители Промывочной, но и других улиц - Машинистов, Шмаковской, Геодезической, и дело пошло - территория вошла в нацпроект. Сегодня сквер на глазах преображается, - рассказал глава Железнодорожного района Роман Брюханов.

В марте с жителями района встретился мэр города Сергей Кравчук. Он узнал их пожелания перед началом ремонта. Так, садоводы попросили продлить автобусный маршрут, а некоторые захотели решить вопрос с открытой контейнерной площадкой. Глава Хабаровска пообещал решить каждую проблему. Также по его требованию отремонтировали внутриквартальный проезд вдоль дома №4 А по улице Промывочной и дома №11 по переулку Шмаковскому. А жителей мэр попросил строго контролировать работы и высказывать свои пожелания.

В сквере установят новые скамьи и урны для раздельного сбора, детскую площадку и площадку для воркаута, а также тротуары для прогулок. В планах привезти плодородный слой, высадить новую растительность. Изюминкой общественного пространства станет своеобразный памятник первому российскому паровозу - Черепанова. Сдать сквер планируют к началу осени.

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