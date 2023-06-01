Частота полетов из Хабаровска выросла в июне Фото: ХабАвиа

«Хабаровские авиалинии» увеличили частоту полетов из Хабаровска в июне. Изменения с начала лета коснутся некоторых рейсов.

Так, четыре раза в неделю будут летать в Чумикан. Самолеты будут ждать пассажиров по вторникам, четвергам, пятницам и субботам. Исключением станет только четверг, 29 июня.

В Советскую Гавань самолеты летают с понедельника по пятницу, в Херпучи - по вторникам, средам и субботам.

Напомним, в мае «ХабАвиа» ввела больше вылетов в село Аян. На Охотск добавлен еще один рейс по субботам, а также дополнительные.

- Обращаем внимание, что в июне рейсы №471 и №472 из Хабаровска в Николаевск-на-Амуре и обратно по понедельникам, а также 29, 30 июня запланированы без пересадки в Комсомольске-на-Амуре, - рассказали представители авиакомпании.

Купить билеты можно в кассах и на сайте «ХабАвиа», а также в агентствах.

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