Погода не принесет потепление в Хабаровск 2 июня Фото: Администрация Хабаровска

Погода в Хабаровске 2 июня обещает быть пасмурной, но без осадков. Прохлада задержится в городе еще на день. Вместо футболок и шорт жителям краевой столицы придется приодеться в кофты и длинные штаны.

Ночью температура воздуха опустится до +4…+6. Это на пару градусов холоднее, чем днем ранее. Зато к обеду воздух прогреется от +17 до +19. Опасных метеоявлений в Хабаровске не ожидается. Ветер будет несильный - до 6-11 метров в секунду.

В отличие от Хабаровска практически по всей территории края пройдут дожди. Ветер усилится только на севере. Его порывы достигнут 14 метров в секунду. В остальном погода по районам будет мало чем отличаться от предыдущего дня.

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