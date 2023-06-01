Губернатор ЕАО Ростислав Гольдштейн уехал в зону СВО Фото: Ростислав Гольдштейн

Губернатор ЕАО Ростислав Гольдштейн в третий раз побывал в зоне спецоперации. Он передал солдатам все, что они просили. Это УАЗ «Патриот», семь вездеходов багги местной сборки, автобаня, квадрокоптеры, 750 кровоостанавливающих турникетов, также произведенных в области, витамины и другие необходимые военным вещи.

- Поддержка тех, кто сейчас на передовой, - наш общий долг. Это придает нашим защитникам уверенности, дает понять, что мы с ними. Благодарю каждого, кто продолжает помогать. Вы вносите большой вклад в наше будущее, в нашу общую победу, - сказал Ростислав Гольдштейн.

Глава региона пообщался с военными, в том числе и с теми, кто недавно писал в соцсетях о доставке гуманитарного груза на передовую. Губернатор пояснил, что отправляется все, что указано в заявках. Кроме того, он посмотрел, как организован быт солдат и условия службы.

Ростислав Гольдштейн узнал, чего еще не хватает. А за переданные багги получил от командира отряда «Шторм» боевой шеврон штурмовиков.

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