Жители Хабаровска могут подключить свет, воду и отопление в «Одном окне» Фото: министерство энергетики Хабаровского края

У хабаровчан есть возможность подключиться сразу ко всем инженерным сетям, подав только одно заявление. Сделать это можно в Центре обслуживания потребителей, который работает на базе «Хабаровской горэлектросети» в переулке Облачном, 3. Подать заявку на проведение света, воды и отопления можно в «одном окне». Таким предложением уже воспользовались полторы тысячи жителей города с начала 2023 года.

Услуга доступна не только физлицам, которые решили построить дом, но и большим компаниям. Например, ею могут воспользоваться застройщики, существенно сэкономив время на прохождение всех инстанций. Специалисты помогают заполнить заявления, чтобы избежать дальнейших проблем из-за некорректности данных.

- Мы увидели, что потребность в таком центре есть. Сейчас развивается бизнес, улучшается инвестиционный климат в городе, лояльней стал закон по ИЖС, поэтому потребители идут за подключением. Здесь создан современный механизм для облегчения инвестиционного процесса, и все бумажные процедуры по подключению объединены в единую систему, - сказал и. о. первого замминистра энергетики Хабаровского края Евгений Береза.

Хабаровчане также могут обратиться в центр, чтобы создать личный кабинет. В будущем они смогут отправлять заявки на подключение в онлайн режиме.

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