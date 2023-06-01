Регистрация на Всероссийский молодежный образовательный форум «Амур» открыта в Хабаровске Фото: сайт форума

В Хабаровске открылась регистрация на Всероссийский молодежный образовательный форум «Амур». Он состоится с 16 по 22 августа по трем образовательным трекам на платформе «Росмолодежь.События».

Первый трек «Добро пожаловать домой» создан для специалистов «помогающих» профессий 18-35 лет. Участники разработают рекомендации с использованием психологии, создадут ролевые игры и интерактивы для адаптации солдат, вернувшихся с СВО домой, и их семей, жителей новых регионов, переселенцев.

Второй трек «Если быть, то быть первым» направлен на подростков 14-17 лет. Программа направлена на патриотическое воспитание, знакомство с культурно-историческим наследием, достижениями россиян и достопримечательностями страны, создание новых идей и проектов. По этому направлению пройдет конкурс молодежных проектов на гранты Росмолодежи.

Трек «Развитие малых городов» будет работать с людьми 18-35 лет. Участники будут формировать набор решений для развития моногородов. Также они примут участие в экспертизе мастер-планов городов Дальнего Востока и в итоге смогут предложить свои идеи и проекты.

- Форуму «Амур» в этом году исполняется семь лет. Он проходит этап трансформации - как внутренней, так и внешней. Все визуальное наполнение в этом году стало ярким, броским, по-настоящему молодежным. Появляется региональная айдентика в виде наших символов: самолета, медведя, тигра, кита. Программу наполнили федеральными, окружными и краевыми темами. Мы первые в стране, кто затрагивает такую сложную тему, как адаптация вернувшихся с СВО, на молодежной площадке, - рассказала председатель комитета по делам молодежи правительства Хабаровского края Амалия Шихалева.

Во время форума пройдет конкурс молодежных проектов. Победитель получит грант в миллион рулей. Заявки начнут принимать 1 июля.

Принять участие в форуме могут люди от 14 до 35 лет. Подать заявку можно до 2 июля на сайте. А чтобы принять участие в форуме как волонтер заявки принимаются по ссылке.

По всем вопросам можно обращаться в службу по работе с участниками по телефону: +7 962 297-74-61 или по электронной почте: dvamur22@mail.ru.

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