Наркотики нашли у двоих жителей в Хабаровском крае Фото: МВД Хабаровского края

В Николаевском районе поймали двух мужчин, которые хранили дома наркотики. Полиция их задержала.

В первом случае запрещенное вещество нашли в квартире у 52-летнего мужчины. Сверток и коробку с растительной массой он прятал в шкафу. Экспертиза насчитала 160 граммов наркотика.

- Во втором случае сотрудники полиции выяснили, что 31-летний подозреваемый в гараже среди своих старых вещей хранил полимерный шприц с запрещенным веществом, вес которого в высушенном виде составил около 30 граммов, - рассказали в УМВД России по Хабаровскому краю.

А после обыска у мужчины нашли две металлические тарелки, часть жестяной банки и металлическую головку со следами этого же вещества.

Показания у мужчин были похожими: нашли кусты за городом и решили приготовить наркотики для себя.

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