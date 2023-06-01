Наркотики нашли у двоих жителей в Хабаровском крае Фото: МВД Хабаровского края
В Николаевском районе поймали двух мужчин, которые хранили дома наркотики. Полиция их задержала.
В первом случае запрещенное вещество нашли в квартире у 52-летнего мужчины. Сверток и коробку с растительной массой он прятал в шкафу. Экспертиза насчитала 160 граммов наркотика.
- Во втором случае сотрудники полиции выяснили, что 31-летний подозреваемый в гараже среди своих старых вещей хранил полимерный шприц с запрещенным веществом, вес которого в высушенном виде составил около 30 граммов, - рассказали в УМВД России по Хабаровскому краю.
А после обыска у мужчины нашли две металлические тарелки, часть жестяной банки и металлическую головку со следами этого же вещества.
Показания у мужчин были похожими: нашли кусты за городом и решили приготовить наркотики для себя.
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