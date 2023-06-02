Влияние циклона из Охотска почувствуют жители Хабаровска 3 июня Фото: Евгения ГУСЕВА

Пасмурную погоду обещают синоптики Хабаровску 3 июня. В субботу в городе пройдет дождь. Вместе с осадками упадет и температура. Жители города ощутят отголоски циклона, который надвигается на центральную часть региона со стороны Охотска.

Ночью в Хабаровске похолодает. Температура опустится до +5 градусов. Днем воздух прогреется слабо из-за туч, которые затянут небо. Максимальную температуру столбик термометра покажет после обеда. Она составит +14…+16 градусов.

Несмотря на прохладу, сильных порывов ветра погода в Хабаровске 3 июня не предвещает. Его скорость достигнет 7-12 метров в секунду.

Похолодание заметят жители всех районов Хабаровского края. Им также прогнозируют дожди и падение среднесуточной температуры на два-три градуса.

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