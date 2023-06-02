Экотропу благоустроили по нацпроекту в Хабаровском крае

Эко-тропу благоустроили по нацпроекту в Хабаровском крае Фото: администрация Комсомольского района

В Хабаровском крае завершились работы на первом объекте, который победил в голосовании 2022 года в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Подрядчик привел в порядок экотропу в селе Новый Мир Комсомольского района. Не ее ремонт было потрачено больше двух миллионов рублей.

- Жители села не первый год участвуют в проекте. На примере этой территории можно понять, что он востребован. Главная его задача - осовременить те места, которые хотят люди. Таких комплексных территорий становится все больше в разных населенных пунктах, - рассказали в министерстве ЖКХ Хабаровского края.

Территория получила необычный дизайн. Тропа расположилась над землей. Деревянную дорожку закрепили на металлических сваях между деревьев и кустов. Для безопасности жителей сделано канатное ограждение. На территории установили скамейки, урны, обустроили зоны отдыха, провели освещение.

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