Свою картину «Спящая красавица» подарила Владимиру Путину школьница из Магадана Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент России Владимир Путин провел встречу с семьями, награжденными орденом «Родительская слава». Она прошла в режиме видеоконференции.

На ней школьница из Магадана Ангелина Горелова подарила главе государства картину «Спящая красавица». Выпускница художественной школы нарисовала ее сама.

- Меня зовут Ангелина. Я вам нарисовала одно из самых красивых мест в Магаданской области - это мыс «Спящая красавица», - сказала Ангелина Горелова.

На полотне юная художница изобразила мыс Нюкля, расположенный на севере Охотского моря. Скалистый выступ своими очертаниями напоминает силуэт спящей девушки, поэтому и получил среди местных название «Спящая красавица». Сегодня это очень популярное место для отдыха, охоты и рыбалки.

Предполагается, что подарок передадут президенту в ближайшее время.

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