Почти 7000 гектаров леса высадят в Хабаровском крае в 2023 году

Специалисты вырастят порядка 14 миллионов сеянцев
Фото: Правительство Хабаровского края
В Хабаровском крае начинаются лесовосстановительные работы. В этом году для этих целей отведено 66 тысяч гектаров, свыше 6600 гектаров из них - под лесные культуры. На остальной площади планируется помочь естественному восстановлению леса.
- Посадки стартуют весной, основные работы проходят летом и осенью в несколько этапов. Сначала заготавливают семена, потом их высаживают. Появившиеся саженцы переносят в места посадок, - сообщил Роман Ткаченко, и.о. заместителя министра – начальника управления сохранения лесов края.
Весной 2023 года в крае посеяно свыше 3,8 тонны семян на площади 5,5 гектара. Также прошли лесовосстановительные работы на площади порядка 2000 гектаров. Из них 845 гектаров - искусственное лесовосстановление.
Сеянцы выращивают в питомниках, их в регионе 21. В этом году в планах построить шесть теплиц в Комсомольском, Солнечном, Хабаровском и Советско-Гаванском районах. Всего специалисты вырастят порядка 14 миллионов сеянцев.
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