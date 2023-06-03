Почти 7000 гектаров леса высадят в Хабаровском крае в 2023 году

Специалисты вырастят порядка 14 миллионов сеянцев Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровском крае начинаются лесовосстановительные работы. В этом году для этих целей отведено 66 тысяч гектаров, свыше 6600 гектаров из них - под лесные культуры. На остальной площади планируется помочь естественному восстановлению леса.

- Посадки стартуют весной, основные работы проходят летом и осенью в несколько этапов. Сначала заготавливают семена, потом их высаживают. Появившиеся саженцы переносят в места посадок, - сообщил Роман Ткаченко, и.о. заместителя министра – начальника управления сохранения лесов края.

Весной 2023 года в крае посеяно свыше 3,8 тонны семян на площади 5,5 гектара. Также прошли лесовосстановительные работы на площади порядка 2000 гектаров. Из них 845 гектаров - искусственное лесовосстановление.

Сеянцы выращивают в питомниках, их в регионе 21. В этом году в планах построить шесть теплиц в Комсомольском, Солнечном, Хабаровском и Советско-Гаванском районах. Всего специалисты вырастят порядка 14 миллионов сеянцев.

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