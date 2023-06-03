Экс-начальницу отдела налоговой осудили на восемь лет за взятки в Хабаровском крае

По версии следствия, женщина просила у бизнесменов многотысячные взятки за лояльность Фото: Иван ВИСЛОВ

В Хабаровском крае вынесли строгий приговор бывшей начальнице отдела камеральных проверок межрайонной инспекций №6 Федеральной налоговой службы. По версии следствия, женщина просила у бизнесменов многотысячные взятки за лояльность. Один из предпринимателей обратился в ФСБ.

По данным следователей, первую установленную взятку экс-сотрудница налоговой взяла в 2020 году. Тогда бизнесмен заплатил 550 тысяч рублей она отмену решения о блокировке электронной подписи, о приостановке операций по счетам и переводов электронных денег. Также женщине «занесли» 50 тысяч рублей за то, что она предоставила в налоговый орган положительную информацию о предпринимателе.

В 2021 году она решила еще раз провернуть эту схему. У представителя компании женщина попросила 300 тысяч рублей за то, что закроет глаза на ход арбитражного судопроизводства. Бизнесмен заявил об этом в ФСБ, которые разработали план задержания бывшей сотрудницы налоговой. Представитель фирмы якобы согласился на сделку, принес деньги в указанное место и передал сумму женщине. В момент получения взятки экс-работница ИФНС была задержана.

Уголовное дело было заведено по статьям «Получение должностным лицом лично взятки в крупном размере», «Получение должностным лицом через посредника взятки в крупном размере» и «Получение должностным лицом лично взятки в значительном размере».

- По уголовному делу проведены следственные и процессуальные действия, результаты которых позволили предъявить женщине обвинение и направить уголовное дело в суд, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Хабаровскому краю и ЕАО.

Накануне бывшей сотруднице ФНС был вынесен приговор.

- Суд назначил виновной наказание в виде лишения свободы сроком на восемь лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима, с лишением права занимать определенные должности сроком на пять лет, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Хабаровского края.

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