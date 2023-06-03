Поблагодарить своих учителей за труд и терпение предлагают жителям Хабаровского края

Жителям Хабаровского края предлагают присоединиться ко Всероссийской акции «Спасибо учителю»
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Жителям Хабаровского края предлагают присоединиться ко Всероссийской акции «Спасибо учителю». В ее рамках каждый может поблагодарить своих педагогов за труд и мудрость. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.
– Важно уметь и успеть поблагодарить тех, кто дорог и важен для нас. Сказать: «Спасибо» учителям, которые каждый день вкладывают свои силы и отдают все, что можно, своим любимым ученикам, - сказал Евгений Гузман, ректор Хабаровского краевого института развития образования.
Поблагодарить педагогов можно несколькими способами. Первый - оставить теплое послание, видео или фото на личной странице в соцсетях с хештегом #СпасибоУчителю. Также написать слова благодарности можно на сайте спасибоучителю.рф. Здесь есть возможность отправить открытку с пожеланиями.
Сказать: «Спасибо» учителю можно не только в соцсетях, но и личным звонком. А открытки с сайта обязательно найдут своих адресатов.
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