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НовостиОбщество3 июня 2023 2:07

Поблагодарить своих учителей за труд и терпение предлагают жителям Хабаровского края

Поздравить педагогов можно теплыми словами
Вениамин СКОРОМОЙНИКОВ
Жителям Хабаровского края предлагают присоединиться ко Всероссийской акции «Спасибо учителю»

Жителям Хабаровского края предлагают присоединиться ко Всероссийской акции «Спасибо учителю»

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жителям Хабаровского края предлагают присоединиться ко Всероссийской акции «Спасибо учителю». В ее рамках каждый может поблагодарить своих педагогов за труд и мудрость. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

– Важно уметь и успеть поблагодарить тех, кто дорог и важен для нас. Сказать: «Спасибо» учителям, которые каждый день вкладывают свои силы и отдают все, что можно, своим любимым ученикам, - сказал Евгений Гузман, ректор Хабаровского краевого института развития образования.

Поблагодарить педагогов можно несколькими способами. Первый - оставить теплое послание, видео или фото на личной странице в соцсетях с хештегом #СпасибоУчителю. Также написать слова благодарности можно на сайте спасибоучителю.рф. Здесь есть возможность отправить открытку с пожеланиями.

Сказать: «Спасибо» учителю можно не только в соцсетях, но и личным звонком. А открытки с сайта обязательно найдут своих адресатов.

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