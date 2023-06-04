Вышел под колеса: иномарка сбила подростка в Хабаровске

17-летний подросток попал под машину в Хабаровске
Фото: УГИБДД по г.Хабаровску
«Тойота Королла» сбила 17-летего юношу на Краснореченской. Авария произошла утром 3 июня. Пешеход решил перейти дорогу в неположенном месте, но добраться на противоположную сторону проезжей части у него не вышло. Парень не убедился в безопасности перехода и попал под колеса автомобиля.
- После ДТП молодого человека увезли в больницу. Там его осмотрели врачи. К счастьб, серьезных травм он не получил, поэтому был отпущен домой на амбулаторное лечение, - рассказали в УГИБДД по Хабаровску.
Госавтоинспекция напоминает пешеходам, что переход проезжей части в неустановленном месте запрещен и опасен. Необдуманный поступок может стоить жизни и здоровья.
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