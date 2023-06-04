«Аэрофлот» запустил прямые рейсы из Хабаровска в Санкт-Петербург Фото: пресс-служба аэропорта Хабарвоск

Авиакомпания «Аэрофлот» начнет выполнять прямые рейсы из Хабаровска в Санкт-Петербург и обратно три раза в неделю. Улететь в северную столицу России можно будет три раза в недею с июня по сентябрь.

На воздушных линиях между Санкт-Петербургом и Хабаровском задействованы лайнеры Boeing 777. Благодаря новым рейсам у дальневосточников появится возможность совершать комфортные перелеты без пересадок в Москве, - рассказали в пресс-службе «Аэрофлота».

Кроме полетов в Хабаровск компания также запустила рейсы во Владивосток. Впервые эти направления открыли летом 2022 года. Тогда оба направления были очень востребованы у дальневосточников.

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