Суд вынес приговор перекупщику черной икры в Хабаровске Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Хабаровчанин выслушал приговор по делу о незаконном обороте ценных водных биоресурсов. 67-летний мужчина попался полиции, когда пытался переслать банки с черной икрой в другой город для дальнейшей продажи. Оказалось, что ранее он сам купил больше 30 килограммов деликатеса в Комсомольске, а после - привез тару, под завязку набитую икрой осетра и калуги, в Хабаровск.

- Мужчину обвинили в торговле ценными биоресурсами. При этом у него были подельники, с которыми хабаровчанин вступил в предварительный сговор, - рассказали в прокуратуре Хабаровского края.

Суд рассмотрел дело и вынес приговор. Мужчине дали пять лет лишения свободы условно с испытательным сроком на три года.

Ранее житель Хабаровского края нашел более 20 килограммов черной икры на сотни тысяч рублей на берегу Амура.

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