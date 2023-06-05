Хабаровск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииРекламаГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Хабаровск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииРекламаГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Хабаровск
+20°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество4 июня 2023 23:57

Суд вынес приговор перекупщику черной икры в Хабаровске

Мужчину осудили за продажу 30 килограммов деликатеса
Александра ЯВИЩЕНКО
Суд вынес приговор перекупщику черной икры в Хабаровске

Суд вынес приговор перекупщику черной икры в Хабаровске

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Хабаровчанин выслушал приговор по делу о незаконном обороте ценных водных биоресурсов. 67-летний мужчина попался полиции, когда пытался переслать банки с черной икрой в другой город для дальнейшей продажи. Оказалось, что ранее он сам купил больше 30 килограммов деликатеса в Комсомольске, а после - привез тару, под завязку набитую икрой осетра и калуги, в Хабаровск.

- Мужчину обвинили в торговле ценными биоресурсами. При этом у него были подельники, с которыми хабаровчанин вступил в предварительный сговор, - рассказали в прокуратуре Хабаровского края.

Суд рассмотрел дело и вынес приговор. Мужчине дали пять лет лишения свободы условно с испытательным сроком на три года.

Ранее житель Хабаровского края нашел более 20 килограммов черной икры на сотни тысяч рублей на берегу Амура.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.