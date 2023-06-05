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НовостиПроисшествия5 июня 2023 2:15

Не заметила камеры: записи видеонаблюдения помогли раскрыть преступление в ЕАО

Камеры видеонаблюдения помогли полиции раскрыть дело в Биробиджане
Александра ЯВИЩЕНКО
Камеры видеонаблюдения помогли полиции раскрыть дело в Биробиджане

Камеры видеонаблюдения помогли полиции раскрыть дело в Биробиджане

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

68-летний житель Биробиджана пришел в полицию, чтобы заявить о краже. Мужчина шел по Арбату и случайно обронил борсетку. Внутри были документы и деньги. Пенсионер оценил ущерб в 8,5 тысячи рублей. Полицейские приняли заявление и принялись просматривать записи с камер наблюдения, которые установлены на улице.

- Установлено, что пострадавший потерял борсетку, после чего ее сразу же подняла девушка, которая шла рядом вместе с парнем. Затем пара ушла в сторону рынка и не предпринимала никаких попыток вернуть пропажу пострадавшему, - рассказали в УМВД России по ЕАО.

Полицейские быстро вычислили личность девушки. Сама она проживает в Облучье, а в Биробиджан приехала в гости. Она призналась, что выкинула борсетку с документами, а деньги забрала себе и успела потратить. Позже украденную сумку вернул владельцу случайный прохожий.

На подозреваемую завели уголовное дело по статье «Кража». Ей может грозить до пяти лет лишения свободы.

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