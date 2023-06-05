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НовостиОбщество5 июня 2023 5:02

Маткапитал потратили больше 115 тысяч жителей Хабаровского края

На это направили порядка 34 миллиардов рублей
Василина ВАСИЛЬЕВА
Маткапитал потратили больше 115 тысяч жителей Хабаровского края

Маткапитал потратили больше 115 тысяч жителей Хабаровского края

Фото: Даниил ОПАРИН

В отделение СФР по Хабаровскому краю и ЕАО поступило 115 170 заявлений о распоряжении маткапиталом. Эта цифра сформировалась за все время действия программы. На нее направили 33,7 миллиарда рублей. По данным ведомства, 67 тысяч семей смогли решить жилищный вопрос.

- Отделение заключило с банками соглашения об информационном обмене, поэтому владельцы материнского капитала могут обращаться с заявлением напрямую в банки. Если кредит или займ уже оформлены, родители подают заявление о распоряжении в ОСФР. В таком случае не нужно приносить документы и справки по кредиту, нужные данные отделение получит самостоятельно, - рассказала управляющая отделением фонда по Хабаровскому краю и ЕАО Ирина Звержеева.

На покупку и строительство жилья без использования кредитов одобрили 23 542 заявления на сумму 9,4 миллиарда рублей. Большинство из них - 20 936 семей - купили готовые «квадраты» на 8,7 миллиарда рублей. Строительство или реконструкцию домов на 654,2 миллиона рублей выбрали 2 606 семей.

Потратить средства на обучение детей решили больше 270 тысяч детей. Им выделили 1,4 миллиарда рублей. Это может быть как учеба в вузе, колледже или школе, дошкольное образование, так и оплата общежития.

В этом году ежемесячную выплату из маткапитала получают 2 722 семьи. Пособие полагается тем, у кого доход меньше двух прожиточных минимумов на человека.

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