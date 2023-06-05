Маткапитал потратили больше 115 тысяч жителей Хабаровского края Фото: Даниил ОПАРИН

В отделение СФР по Хабаровскому краю и ЕАО поступило 115 170 заявлений о распоряжении маткапиталом. Эта цифра сформировалась за все время действия программы. На нее направили 33,7 миллиарда рублей. По данным ведомства, 67 тысяч семей смогли решить жилищный вопрос.

- Отделение заключило с банками соглашения об информационном обмене, поэтому владельцы материнского капитала могут обращаться с заявлением напрямую в банки. Если кредит или займ уже оформлены, родители подают заявление о распоряжении в ОСФР. В таком случае не нужно приносить документы и справки по кредиту, нужные данные отделение получит самостоятельно, - рассказала управляющая отделением фонда по Хабаровскому краю и ЕАО Ирина Звержеева.

На покупку и строительство жилья без использования кредитов одобрили 23 542 заявления на сумму 9,4 миллиарда рублей. Большинство из них - 20 936 семей - купили готовые «квадраты» на 8,7 миллиарда рублей. Строительство или реконструкцию домов на 654,2 миллиона рублей выбрали 2 606 семей.

Потратить средства на обучение детей решили больше 270 тысяч детей. Им выделили 1,4 миллиарда рублей. Это может быть как учеба в вузе, колледже или школе, дошкольное образование, так и оплата общежития.

В этом году ежемесячную выплату из маткапитала получают 2 722 семьи. Пособие полагается тем, у кого доход меньше двух прожиточных минимумов на человека.

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