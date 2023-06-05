Число преступлений снизилось в Хабаровском крае в 2022 году Фото: правительство Хабаровского края

В Хабаровском крае прошло заседание, на котором обсудили профилактику правонарушений и противодействие преступности. По словам губернатора, в регионе идет системная работа. В 2022 году преступлений в крае было на 11 процентов меньше, чем в 2019-м.

Стала лучше ситуация с безопасностью на улицах и в местах с большим количеством людей. В этом помогают и народные дружинники: ими сейчас являются 1 300 человек.

Однако пристального внимания все еще требуют преступления с использованием информационных технологий.

- Это чувствительный вопрос не только для жителей края, но и для всей страны. Удельный вес таких преступлений в регионе растет. Только за первые четыре месяца этого года они составляют 24,5 процента от всего количества. Каждый день в сводках наблюдается до пяти таких историй, - сказал Михаил Дегтярев.

Обычно жертвами таких афер становятся пенсионеры, многодетные семьи, люди с ОВЗ. Профильным блокам губернатор поручил провести с этими категориями беседы и повысить их уровень грамотности в этой сфере.

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