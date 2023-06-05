Второй этап ремонта улицы Ким Ю Чена стартует в Хабаровске Фото: администрация Хабаровска

В Хабаровске с 6 июня начинается второй этап ремонта улицы Ким Ю Чена. Его проводят СП «Хабаровские тепловые сети». Реконструкция тепломагистрали пройдет на участке от Дикопольцева до Нагишкина. При этом Дикопольцева перекрывать не планируют.

- В рамках первого этапа работ реконструкция велась на отрезке между улицами Дикопольцева и Московской. Энергетики раньше сроков заменили трубопроводы. Движение по улице Московской планируется открыть с 6 июня, - рассказали в пресс-службе ДГК.

Третий этап пройдет от Московской до Некрасова. На четвертом этапе отремонтируют сеть от Некрасова до дома №79 по улице Ким Ю Чена.

Этот ремонт - один из самых сложных в 2023 году. Здесь планируют заменить трубу диаметром 600 миллиметров и тепловую камеру. Планируется уложить 900 метров сетей в однотрубном исполнении.

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