Предприниматели из Хабаровского края анонимно поздравили детей с Днем детства Фото: правительство Хабаровского края

Предприниматели Хабаровского края решили сделать сюрпризы для детей в сложной жизненной ситуации. Они собрали им подарки ко Дню защиты детей. Они подготовили все, что может пригодиться для игр и досуга. Это игрушки, скейты, настольные игры, мячи, пластилин, карандаши и многое другое.

- Очень рады, что подарки понравились. Для нас стало доброй традицией помогать детям. С социальными учреждениями мы всегда находимся на связи, и поэтому знаем, в чем они нуждаются. Иногда это, как сегодня, игрушки, иногда – одежда или бумага для рисования. И всегда предприниматели отзываются на наши просьбы помочь, причем, помощь оказывают инкогнито – просят не раскрывать ни имен, ни названий компаний, - рассказала директор центра «Мой бизнес» Екатерина Чабан.

В «Хабаровском центре социальной помощи семье и детям» живут дети от трех до 18 лет из семей, попавших в трудную жизненную ситуацию. Здесь малыши и подростки ждут, когда родители решат свои проблемы, и они вместе смогут вернуться домой.

Чаще всего ребят привозит полиция. Как правило, это дети из неблагополучных семей. В центре они находятся до полугода. К счастью, домой возвращается большинство – семь из 10. Но есть и грустные новости: в учреждении сейчас много дошколят, вот и понадобились именно игрушки.

Следующая такая акция от предпринимателей пройдет в конце лета в честь Дня знаний. Бизнесмены сами предлагают помощь: звонят, узнают, что нужно купить. Так и рождаются новые акции.

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