В Хабаровске разработали новое оборудование для добычи золота Фото: минприроды Хабаровского края

Группа молодых ученых из института горного дела ДВО РАН по заказу артели старателей «Восток» улучшила прибор промывочный шлюзовой (ПБШ-100). Новое оборудование оснащено автоматической системой управления, авторство которой принадлежит также хабаровчанам.

Прибор нужен для промывки золотосодержащих песков. Всего будет заменено три установки. На разработку оборудования будет потрачено больше 75 миллионов рублей. Для артели это возможность модернизировать процесс добычи золота и снизить влияние на окружающую среду.

- Артель «Восток» заботится о собственном развитии, модернизирует производство. Помимо экономического эффекта, внедрение новой техники позволит уменьшить объемы сбрасываемых технических вод и выбросов в атмосферу выхлопных газов, - сказал министр природных ресурсов Хабаровского края Александр Леонтьев.

В регионе золотодобычей занимается 31 компания. В 2023 году в планах у них добыть больше 4,2 тонны драгметалла.

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