Водитель троллейбуса не выпустила ребенка из-за проблем с оплатой проезда в Хабаровске Фото: @khabarray Фото: Социальные сети

Пользователи соцсетей поделились историей, которая произошла с 11-летней девочкой 5 мая. Около 20:00 она села в троллейбус №1 на остановке «Павленко». Ребенок доехал до конечной остановки «Аэропорт» и приготовился на выход.

Девочка попыталась оплатить проезд картой, но терминал упорно отказывался списывать деньги. Тогда водитель автобуса закрыла двери и повезла юную пассажирку дальше по маршруту в сторону центра. Ребенок позвонил маме, которая сразу перевела деньги. Она же приехала за дочерью, которую, наконец, выпустили из троллейбуса на «Авиагородке».

Произошедшее привлекло внимание полиции, и правоохранители начали проверку. По ее результатам будет принято решение в соответствии с законом.

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